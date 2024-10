◇パ・リーグ楽天2―2西武(2024年10月9日楽天モバイル)楽天が9日、楽天モバイルで行われた今季最終戦で西武と延長12回、2−2で引き分けた。67勝72敗4分けで全日程が終了。既に3年連続の4位が確定していた。5年目の辰己涼介外野手(27)は今季158安打で、自身初となる最多安打のタイトルを獲得。球団を通じて英語で「I feel very proud to help my team the way I did this season.I take a lot of pride in my per