「楽天２−２西武」（９日、楽天モバイルパーク）楽天・辰己涼介外野手が、シーズン１５８安打で自身初となる最多安打のタイトルを獲得した。この日は４打数２安打だった。辰己のコメントは以下の通り。「ＩｆｅｅｌｖｅｒｙｐｒｏｕｄｔｏｈｅｌｐｍｙｔｅａｍｔｈｅｗａｙＩｄｉｄｔｈｉｓｓｅａｓｏｎ．Ｉｔａｋｅａｌｏｔｏｆｐｒｉｄｅｉｎｍｙｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅａｎ