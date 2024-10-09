◇パ・リーグ楽天2―2西武（2024年10月9日楽天モバイル）楽天が、楽天モバイルで行われた今季最終戦で西武と対戦。延長12回、2−2で引き分けた。67勝72敗4分けで全日程が終了。既に3年連続の4位が確定していた。今季22試合目の先発となった39歳の岸は、粘りの投球が光った。初回に外崎のソロなどで2失点。その後も毎回走者を背負ったものの追加点は許さず、7回8安打2失点。今季投球回を143回1/3とし、3年ぶりに規