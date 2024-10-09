毎日王冠で10着に敗れたローシャムパーク（牡5・美浦・田中博康）は、次走11月2日にデルマー競馬場で行われるブリーダーズカップターフ（G1・芝2400m）を予定していると同馬を管理するサンデーサラブレッドクラブが発表した。