À¤³¦¤â¸«¤¹¤¨¤ë¡££Ç£Ì£Å£Á£Ô£¹Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ï¡Ö£Ç£Ì£Å£Á£Ô£ö£ó¶¯Å¨¡×¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÃÂÇ¤Á¹Ô¤ï¤ì¡¢£¸¤«¹ñ£³£¶Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££¶Æü¤ÎÂçºåÂç²ñ¤ËÂ³¤­¡¢¹ñºÝ¿§Ë­¤«¤Ê»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤À¤¬¡¢ÎëÌÚÍµÇ·¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ä£Ø¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â³¤³°¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤¬Èó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¥á¥­¥·¥³¤Î¡Ö£Á£Á£Á¡×¤äÊÆ¡Ö£Ô£Î£Á¡×¤ÎÁª¼ê¤Ë²Ã¤¨¡¢£¹Æü¤Ë¤Ï¸µ£Õ£Æ£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ð¡¼¥Í¥Ã¥È