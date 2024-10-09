◇パ・リーグ西武2―2楽天（2024年10月9日楽天モバイル）西武は9日、今季最終戦となる楽天戦（楽天モバイル）戦に延長12回の末、2―2で引き分けた。シーズンを49勝91敗3分けの最下位で終了した。初回に外崎の左越え7号ソロなど2点を先制したが、その後は打線が楽天投手陣に封じ込まれた。自身初の2桁勝利となる10勝目を目指した先発の隅田も最後まで投げぬいたが、7回に2点を失い同点とされる。9回まで7安打2失点と粘