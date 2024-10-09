12月20日（金）公開の映画『ヘヴィ・トリップII／俺たち北欧メタル危機一発！』にBABYMETALが出演していることがわかった。あわせて、同作の特報映像、場面写真、ポスタービジュアルが解禁されている。 （C）2024 Making Movies, Heimathafen Film, Mutant Koala Pictures, Umedia, Soul Food 『ヘヴィ・トリップII／俺たち北欧メタル危機一発！』（ヘヴィ・トリップIIの「II」はローマ数字。以下同じ）は、2019年