米１０年債利回りは４．０３９％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:40）（%） 米2年債 3.969（+0.011） 米10年債4.039（+0.027） 米30年債4.327（+0.033） ドイツ2.246（+0.003） 英国4.176（-0.008） カナダ3.259（+0.023） 豪州4.192（+0.026） 日本0.927（+0.008） ※米債以外は10年物