一夫多妻制アイドル『清 竜人25』やパンクバンドプロジェクト『TOWN』など、見る者を驚かせてきた清 竜人。その前例のない活動ではプロジェクトごとにビジュアルと楽曲を作り込み、多くの人の心を躍らせている。そんな鬼才・清 竜人の魅力を紹介したい。 ■音楽遍歴からみる清 竜人とはどんなアーティストなのか? 清 竜人(読み:きよし りゅうじ