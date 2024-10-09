コスプレイヤー、ピアニスト、絵画、そしてグラビアアイドルと多彩な活動を行うみなぽちがこのほど、都内で新作ＤＶＤ「君とぽちの夏」（スパイスビジュアル）の発売イベントを行った。 【写真】ゼブラ柄大胆衣装で登場したみなぽち フェリス女学院でピアノを学んだ北海道出身のみなぽち。身長１６４センチ（Ｂ９８Ｗ６２Ｈ９０）の美ボディを大胆に解放した。ゼブラ模様のビキニ姿で「白いレオタード姿からバラ