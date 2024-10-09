名古屋パルコ（愛知県名古屋市中区）は、TVアニメ『【推しの子】』放送を記念し、 大規模展覧会『TVアニメ【推しの子】展 輝きと影』を 2024年10月25日(金)よりPARCO GALLERY(名古屋PARCO 西館6F) にて開催！ 本展では、2.5次元舞台編の「東京ブレイド」で登場する キャラクター衣装や刀・剣の再現展示、映像コンテンツ、作中の追体験が出来る 展示コンテンツなどを体感いただけます。 さらに音声ガイドでは「アクア」