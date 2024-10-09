話題の新曲を最速で知れる、Spotifyの人気プレイリスト『New Music Wednesday』を、ナビゲーターの竹内琢也が深掘りするプログラム『New Music Wednesday [Podcast Edition]』。『NMW』リストイン楽曲の深堀り、今週の気になる音楽ニュース、アーティストからのコメントという3部構成でお届け！ このSPICEでは同番組で紹介されている、プレイリストだけでは知ることのできないエピソードやSpotifyの