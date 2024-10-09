欧州株プラス圏で推移、米株先物は下げ幅縮小 東京時間21:21現在 英ＦＴＳＥ100 8214.50（+23.89+0.29%） 独ＤＡＸ19103.97（+37.50+0.20%） 仏ＣＡＣ40 7543.37（+22.05+0.29%） スイスＳＭＩ 12052.23（+41.24+0.34%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間21:21現在 ダウ平均先物DEC 24月限42369.00（-6.00-0.01%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限5799.00（