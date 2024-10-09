イタリアの腕時計ブランド「SPINNAKER(スピニカー)」から、ベルーガとオルカをイメージしたダイバーズウォッチが登場する。10月18日発売、価格はともに6万6,000円で、ベルーガモデル(SP-5128-33)は世界450本、オルカモデルは世界350本限定。後者は時計セレクトショップTiCTACの限定モデルとなる。(左)Delphinapterus Leucas、(右)Orcinus Orca両モデルは海洋生物保護の国際的非営利団体「The Whale Sanctuary Project(ホエール サ