Ä¹Ìî»Ô¤ÇÀé¶ÊÀî¤¬ÈÅÍô¤·¤¿ÂæÉ÷19¹æºÒ³²¤«¤é¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯5Ç¯¡£Åö»þ¡¢ÂùÎ®¤¬Ä¾·â¤·¤ÆÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÃÛ200Ç¯Í¾¤ê¤Î¸ÅÌ±²È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îò»ËÅª¤Ê·úÊª¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ëº¸´±¿¦¿Í¤âÎÏ¤òÂß¤·¤Þ¤·¤¿¡£2019Ç¯10·î¡¢Ä¹Ìî»Ô¤ÇÀé¶ÊÀî¤ÎÄéËÉ¤¬·è²õ¡£¤½¤Î·úÊª¤Ï¡¢ÂùÎ®¤Ë¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é5Ç¯¡¢¤Û¤È¤ó¤É½¤Íý¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·úÊª¤Ï¡¢¿Í¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¯¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â°ú¤Ã¤«¤±¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì