「フェニックス・リーグ、広島３−６ヤクルト」（９日、天福球場）広島がフェニックス・リーグ開幕から３連敗を喫した。打線は４点を追う六回１死。「６番・遊撃」で出場した二俣が３番手・西浜から左翼ポール際に１号ソロ。七回１死一、二塁では途中出場の中村貴が右中間への適時二塁打で存在感を示した。「３番・左翼」で出場した田村は六回から一塁へ。ファウルゾーン後方への飛球を捕球するなど、１年目以来となる内野