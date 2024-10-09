神奈川県警（資料写真）神奈川県警捜査１課と幸署は９日、建造物等以外放火の疑いで、川崎市幸区河原町、無職の男（２８）を再逮捕した。再逮捕容疑は、８月１２日午後９時１５分ごろ、同所の県営河原町団地４号棟４階ですだれなどに火をつけて焼損させた、としている。同課によると、男は「覚えていない」と供述、容疑を否認している。男は、同団地５号棟６階ですだれやプランターなどに放火して焼損させたとして、９月に