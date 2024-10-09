１１月開幕の国際大会「ラグザスプレミア１２」（読売新聞社など協賛）に出場する野球日本代表「侍ジャパン」の２８選手が９日、発表された。東京都内で記者会見した井端弘和監督は、連覇がかかる大会に向け「目標は世界一、連覇。チームが一つになって大会に臨むことが大事」と語った。昨春のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）優勝経験者は巨人の岡本和、戸郷、大勢のほか西武・源田、中日・高橋宏、ＤｅＮＡ・