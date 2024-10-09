記者会見する岩屋外相＝9日夜、外務省岩屋毅外相は9日、就任後初めて中国の王毅外相と電話会談した。岩屋氏は中国広東省深センで日本人学校に通う男児が刺殺された事件を巡り、一刻も早い事実解明を要求。両外相は戦略的互恵関係を推進し、建設的かつ安定的な関係を構築する方針を確認した。岩屋氏は、東京電力福島第1原発処理水の海洋放出を巡り、中国による日本産水産物の輸入再開を求めた。両氏は輸入再開に向けた両政府の