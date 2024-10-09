海上自衛隊・横須賀基地（資料写真）部下が起こしたパワーハラスメント行為を見過ごしたとして海上自衛隊は９日、掃海隊群司令部（横須賀市）の４０代の男性佐官を停職３日の懲戒処分とした。横須賀地方総監部によると、２０２０年１１月から２１年５月までの間、当時所属していた部隊内で部下が上司に「使えない」などと威圧的な言動で精神的苦痛を与え、精神疾患を発症させた。この事案に対して佐官は部隊の全隊員へ面談調査