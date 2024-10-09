山中市長（右）に勧告の書面を手渡す水地委員長＝横浜市役所横浜市人事委員会（水地啓子委員長）は９日、山中竹春市長と鈴木太郎市会議長に対し、市職員の給与と特別給（ボーナス）の引き上げを勧告した。増額は３年連続。改定後は行政職員（平均４０・６歳）の平均年収が２１万８千円増の６６３万３千円となる。民間給与との差が３２年ぶりに１万円を超えたとして、現行形式の勧告が始まった２００９年以降、最大の引き上げ幅と