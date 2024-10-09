◇パ・リーグ楽天―西武（2024年10月9日楽天モバイル）楽天の岸孝之投手（39）が今季最終戦となった西武戦（楽天モバイル）に先発して、7回8安打2失点と粘りの投球を披露。今季投球回数を143回1/3とし、3年ぶりに規定投球回数に到達した。今季22試合目の登板となったベテランが、立ち上がりにつかまった。1死から外崎に左越えの先制ソロを許すと、さらに2死二塁から野村の中前適時打で2点目を奪われた。2回以降は修正