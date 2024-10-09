9日、川崎競馬場で行われた第23回鎌倉記念(2歳・重賞・ダ1600m・1着賞金1500万円)は、逃げた町田直希騎手騎乗の1番人気ベアバッキューン(牡2、川崎・鈴木義久厩舎)が、2番手から粘り込んだ2番人気ミランミラン(牡2、北海道・角川秀樹厩舎)に大差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分44秒3(不良)。 さらに2.1/2馬身差の3着に3番人気ケンシレインボー(牡2、船橋・佐藤裕太厩舎)が入った。 勝ったベアバッキュー