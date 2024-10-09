政府が電気・都市ガス代を抑える支援策を今冬も実施する方向で調整に入ったことが9日、分かった。10月使用分で終了する補助金を来年1月の使用分から再開させる案が有力。年内期限のガソリン代を抑制する補助金も延長する方向だ。