■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3936) ＧＷ 東証グロース (3086) Ｊフロント 東証プライム (4755) 楽天グループ 東証プライム (3993) パークシャ 東証プライム (8411) みずほＦＧ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (2156) セーラー広告 東証スタンダード (2628) ｉＦＥ科