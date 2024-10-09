柴田碧と⻄⼭真登の2組によるDTMユニット・パソコン音楽クラブの最新アルバム『Love Flutter』のリリース・パーティーが、12月10日（火）に大阪・Yogibo HOLY MOUNTAIN、12月28日（土）に京都・Club METROで開催されることが決定した。 Yogibo HOLY MOUNTAINでは、今作で共演したtofubeats、柴田聡子、Le Makeupに加え、盟友The Hair Kidを迎えたスペシャルセットを披露。京都Club METROでは、ナイ