9日、第78回国民スポーツ大会バレーボール6人制（成年女子）の決勝が行われ、佐賀県代表と岡山県代表が対戦した。 佐賀県代表チームは、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）所属のSAGA久光スプリングス、岡山県代表は同じくSVリーグ女子の岡山シーガルズ。そんな両者の戦いは、1セット目序盤から7連続ポイントを得た佐賀のペースで試合が進む。その後も岡山の攻撃を拾