自民党は９日、衆院選の１次公認候補予定者として計２７９人を決定した。派閥の政治資金規正法違反事件を巡り、収支報告書に不記載があった議員と選挙区支部長の計１２人は公認しなかった。不記載があった他の３４人については公認したものの、比例選の重複立候補は認めなかった。１次公認の内訳は小選挙区２６５人、比例１４人。石破首相（自民党総裁）は９日の党首討論で非公認の議員らについて、「国民が代表者としてふさわ