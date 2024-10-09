明日10月10日（木）よる7時 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン3時間SP」は、「料理時間ハンデマッチ 鉄人 VS 凡人シェフ軍団」と「ゴチになります！」の2本立て！人気企画「料理時間ハンデマッチ 鉄人 VS 凡人シェフ軍団」では、岡村隆史、長谷川雅紀（錦鯉）、酒井貴士（ザ・マミィ）の凡人チームが、前回、奇跡的に鉄人に勝利したことで「僕ら果たして凡人なんでしょうか」と鼻高々。今回の鉄人はイタリ