SHINee MINHOが2025年2月8日および9日(日)の2日間、千葉・幕張メッセイベントホールで初の日本コンサート<2025 MINHO CONCERT「MEAN : of my first」in Japan>を開催することが発表となった。MINHOは2024年11月30日および・12月1日にソウル高麗大学化汀体育館で自身初のコンサート<2025 MINHO CONCERT「MEAN : of my first」>を開催する。幕張メッセイベントホール2DAYSは、その日本公演となるものだ。◆ MINHO 画像これまで<