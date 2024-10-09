[10.9 ルヴァン杯準決勝第1戦](デンカS)※19:00開始主審:山本雄大副審:浜本祐介、長谷川雅<出場メンバー>[アルビレックス新潟]先発GK 21 阿部航斗DF 25 藤原奏哉DF 5 舞行龍ジェームズDF 45 稲村隼翔DF 42 橋本健人MF 19 星雄次MF 6 秋山裕紀MF 11 太田修介MF 7 谷口海斗FW 14 長谷川元希FW 99 小野裕二控えGK 23 吉満大介DF 31 堀米悠斗DF 32 長谷川巧DF 35 千葉和彦MF 17 ダニーロ・ゴメスMF 30 奥村仁MF 8 宮本英治FW 16