SHINee ミンホの日本初ソロコンサート「2025 MINHO CONCERT <MEAN : of my first> in Japan」が2025年2月8日(土)と9日(日)の2日間、千葉・幕張イベントホールで開催されることが決定した。これまでミンホは、「2023 BEST CHOI's MINHO - LUCKY CHOI's in JAPAN」や「2024 BEST CHOI's MINHO FAN-CON Multi-Chase in Japan」などのソロファンイベントは開催してきたが、今回の公演は彼にとって初めてパフォーマンスがメイ