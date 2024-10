清 竜人25が「THE FIRST TAKE」に登場、10月9日22時よりプレミア公開となる。デビュー曲をリアレンジした「Will you marry me ?」を、新たな4人の夫人とともに多幸感溢れるパフォーマンスを繰り広げている一発撮り映像だ。◆◆◆また呼んでいただけて光栄です。前回は一人でしたが、今回は4人の愛する妻と歌いました。(清 竜人)心臓が口から出ちゃうかと思いました、、、!(清さきな)歌うのが大好きなので