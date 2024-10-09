◇卓球・アジア選手権第3日（2024年10月9日カザフスタン・アスタナ）女子団体準決勝で、日本はインドを3―1で下し、日本時間午後11時からの決勝に進出した。1番手で登場した張本美和（木下グループ）がフルゲームの熱戦を3―2でモノにしたが、2番手の大藤沙月（ミキハウス）が0―3で敗れた。3番手の伊藤美誠（スターツ）が3―0で勝利し、続く張本が勝負を決めた。今大会の代表はこの3人に加え、早田ひな（日本生命）、平