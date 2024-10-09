10月10日(木)21:00LIVEスタート予定J3番記者さんが『J3の今』を伝えるJ論チャンネル。今回は・郄橋拓磨さん「Iwate Football Freaks」・田中紘夢さん「長野県フットボールマガジン『Nマガ』」・佐藤功(進行)「横浜本牧フットボールマニアックス」上記サイトの3人が集合し『J3残留争い』などについて語るLIVE配信を行います。