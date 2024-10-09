新装開店する「中座くいだおれビル」の概要発表会。中央は名物看板人形「くいだおれ太郎」＝9日午後、大阪市大阪・道頓堀の名物看板人形「くいだおれ太郎」を展示する大阪市中央区道頓堀の商業施設「中座くいだおれビル」の運営会社などが9日、2025年春に予定する新装開店の概要を発表した。新たに全長6メートルのくいだおれ太郎の巨大立体看板を正面に掲げ、施設内は食や娯楽のコンテンツを強化。観光客から人気を集める道頓堀