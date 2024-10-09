職場での新しいツール活用にわかりやすいマニュアルが無いと途方に暮れてしまうこともあるが、行政の場でも同じだ。企業や自治体のオペレーション改革を支援するスタディストは、自治体向けのクラウド型マニュアル作成・共有システム「Teachme for Public」の導入を発表した。自治体向けのクラウド型マニュアル作成・共有システム「Teachme for Public」を使用する三原市役所の職員の様子(同社資料より)広島県三原市公式Webサイト
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