小林製薬の紅麹（べにこうじ）配合サプリメントによる健康被害問題で、大阪弁護士会所属の弁護士の有志が９日、「紅麹サプリ被害救済弁護団」を結成した。同問題での弁護団結成は国内初という。全国から相談を受け付け、治療費や慰謝料の支払いについて会社側と交渉する。大阪弁護士会が４月、健康被害相談を受け付けたところ、小林製薬の対応に対する不満や健康被害に関する不安を抱える被害者が多かったことから、弁護団を結