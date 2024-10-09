発売前の「M4」を搭載した新型「MacBook Pro」とされるコンピューターの開封動画を、YouTubeチャンネルのWylsacomが公開しました。 ↑一足先に新型MacBook Pro（？）を開封（画像提供／Wylsacom／YouTube）   フェイスブックのプライベートグループで販売されていた、今回のM4 MacBook Pro。信憑性は不明ですが、そのパッケージには詳細なスペック情報が記載されています。   14インチの新型MacBook Proは、10コアCPUの