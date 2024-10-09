◆パ・リーグ楽天―西武（９日・楽天モバイル）【西武】１（遊）源田、２（二）外崎、３（中）西川、４（三）佐藤龍、５（一）野村大、６（左）岸、７（指）牧野、８（捕）古賀、９（右）長谷川、▽投＝隅田【楽天】１（右）小郷、２（左）中島、３（中）辰己、４（三）浅村、５（指）安田、６（一）伊藤裕、７（遊）村林、８（二）小深田、９（捕）石原、▽投＝岸