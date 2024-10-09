プライム・ストラテジーは10月9日、CMS高速運用基盤「KUSANAGI」について、セキュリティ対策を強化したエディション「KUSANAGI Security Edition」（仮称）の開発・提供を行うと発表した。同日、パートナープログラムの改定も発表された。代表取締役の吉政忠志氏は、今回の発表の狙いについて、次のように説明した。「WordPressはカスタマイズしているとバージョンアップが難しい。そこで、Security Editionは自動アップデートなど