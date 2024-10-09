福岡県警は9日、福岡市城南区東油山の山頂付近で同日午前11時40分ごろ、早良区の飼育場から逃げ出したエミュー（鳥類、体高約1.8メートル、体重約80キログラム）の目撃があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。