マイクロソフトは、2024年10月8日（米国時間）、2024年10月のセキュリティ更新プログラム（月例パッチ）を公開した。該当するソフトウェアはCVEベースで119件である。（）内は対応するCVEである。ロール：Windows Hyper-V（CVE-2024-20659）Windows Hyper-V（CVE-2024-30092）Windows EFIパーティション（CVE-2024-37976）Windowsカーネル（CVE-2024-37979）Windows EFIパーティション（CVE-2024-37982）Windows EFIパーティション