10月7日、バラエティ番組『その道のプロが選ぶ本当のNo.1 プロフェッショナルランキング』（TBS系）が放送された。そのなかでのNumber_iの平野紫耀の扱いをめぐって、インターネット上で物議を醸している。同番組は坂上忍が“ご意見番”として出演し、Sexy Zone（現・timelesz）の元メンバーの中島健人がプレゼンターを務めた。今回の放送では、ダンスのプロ300人の投票により「芸能界で最も凄いNo.1ダンサー」を番組独自