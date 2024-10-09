Image:楽天市場 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。現在、手のひらに乗るコンパクトサイズで最大67W出力が可能な万能充電器「Prime Wall Charger （67W, 3 ports, GaN）」やUSB急速充電器とモバイルバッテリーを兼ね備えた「PowerCore Fusion 10,000」など、Anker（ア