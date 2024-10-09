リスクモンスター [東証Ｓ] が10月9日大引け後(16:45)に業績修正を発表。25年3月期の連結最終損益を従来予想の1.8億円の黒字→11.6億円の赤字(前期は1.6億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 なお、4-9月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 １．特別損失の計上当社は、2024年９月３日付「当社に対する訴訟の提起に関するお