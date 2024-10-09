イオン [東証Ｐ] が10月9日大引け後(17:00)に決算を発表。25年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結最終利益は前年同期比76.5％減の54.8億円に大きく落ち込み、通期計画の460億円に対する進捗率は11.9％にとどまり、5年平均の55.3％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結最終利益は前年同期比89.5％増の405億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実