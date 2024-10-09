横浜ＤｅＮＡ本拠地・横浜スタジアム横浜ＤｅＮＡは９日、阪神とのクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファーストステージに向け、横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」で全体練習を行った。雨天のため室内練習場で、キャッチボールや打撃練習で汗を流した。一部報道陣に非公開での練習も実施した。