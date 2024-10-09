俳優の富永勇也、谷佳樹、猪野広樹、谷水力、佐藤アツヒロが9日、東京・新宿のスペース・ゼロ（国民共済coopホール）でアメツチ舞台『アテルイ』のゲネプロ＆取材会に登壇した。【写真】意気込みを語った富永勇也『アテルイ』は、古代日本最高のライバル物語と言われる毘沙門天の生まれ変わり、軍神田村丸（坂上田村麻呂）と、それに抗い続けた蝦夷の族、大墓公阿弖流為（アテルイ）の生き様を描く。主演の富永は「千秋楽まで