衆議院が９日午後、解散した。衆院本会議場で衆院議長が「衆議院を解散する」と解散詔書を読み上げると、与野党ともにシーン。戸惑うような声も挙がり、しばらくして議長が「令和６年１０月９日、内閣総理大臣石破茂」と続けて読み上げても、通常は万歳が起こるのが慣例だが、野党からの野次が続くだけ状態が続いた。しばらく議場がざわついた後に、ようやく与党側から徐々に万歳が起こったが、野党側は拒否したように動か